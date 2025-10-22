Поиск

Германия отказала TotalEnergies в улучшении финансовых условий проектов морских ВЭС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти Германии отклонили просьбу французской TotalEnergies об улучшении финансовых условий реализации проектов офшорной ветроэнергетики, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В 2023 году компания обязалась выплатить 5,8 млрд евро за право строительства в Северном и Балтийском морях ветропарков общей мощностью 3 ГВт, но теперь утверждает, что цена была завышена на пике рынка, говорят источники агентства.

По их словам, TotalEnergies с тех пор арендовала более дешевые участки и предупредила об убытках в связи с задержками подключения к электросети и пониженными объемами выработки.

Глава компании Патрик Пуяннэ отметил некоторые из этих опасений в письме министру экономики ФРГ Катерине Райхе и попросил финансового содействия, сообщают источники. Германская сторона отказала, заявив, что не хочет делать исключение, которое стимулирует другие компании, такие как BP Plc, потребовать того же.

TotalEnergies пока не начала строительство ветропарков в Северном и Балтийском морях. У нее есть время до 21 декабря, чтобы подать проектную документацию.

TotalEnergies Германия Патрик Пуяннэ Франция Катерина Райхе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла в I чтении пакет комплексных налоговых поправок

Минэнерго видит рост цен на ряде независимых АЗС выше темпа роста цен АЗС крупных НК

В России в сентябре долги по зарплате выросли на 18,6%

Годовая инфляция в России на 20 октября ускорилась почти до 8,2%

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Инфляция в России

ЦБ РФ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });