Германия отказала TotalEnergies в улучшении финансовых условий проектов морских ВЭС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти Германии отклонили просьбу французской TotalEnergies об улучшении финансовых условий реализации проектов офшорной ветроэнергетики, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В 2023 году компания обязалась выплатить 5,8 млрд евро за право строительства в Северном и Балтийском морях ветропарков общей мощностью 3 ГВт, но теперь утверждает, что цена была завышена на пике рынка, говорят источники агентства.

По их словам, TotalEnergies с тех пор арендовала более дешевые участки и предупредила об убытках в связи с задержками подключения к электросети и пониженными объемами выработки.

Глава компании Патрик Пуяннэ отметил некоторые из этих опасений в письме министру экономики ФРГ Катерине Райхе и попросил финансового содействия, сообщают источники. Германская сторона отказала, заявив, что не хочет делать исключение, которое стимулирует другие компании, такие как BP Plc, потребовать того же.

TotalEnergies пока не начала строительство ветропарков в Северном и Балтийском морях. У нее есть время до 21 декабря, чтобы подать проектную документацию.