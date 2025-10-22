Цены на бензин в РФ с 14 по 20 октября замедлили рост до 0,58% с 0,78% неделей ранее

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 октября выросли на 0,58% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,78% с 7 по 13 октября, на 0,85% с 30 сентября по 6 октября, на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 20 октября увеличились на 11,64%, значительно обогнав общую инфляцию (4,95% с начала года), непревышение которой регуляторы считают ориентиром для топливного рынка.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 20 октября была на уровне 65,20 руб. (на 13 октября - 64,82 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,13 руб. (61,73 руб.), АИ-95 - 67,21 руб. (66,86 руб.), АИ-98 - 86,85 руб. (86,46 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ выросли с 14 по 20 октября на 0,42% после повышения на 0,43% с 7 по 13 октября, на 0,42% с 30 сентября по 6 октября, на 0,64% с 23 по 29 сентября, на 0,44% с 16 по 22 сентября, на 0,22% с 9 по 15 сентября, на 0,24% со 2 по 8 сентября. С начала года дизтопливо подорожало на 4,84%.

Средняя цена ДТ в стране на 20 октября составляла 73,56 руб. за литр (неделей ранее 73,24 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).