Падение выпуска грузовиков в РФ в сентябре ускорилось до 41,4% г/г, легковых машин – замедлилось до 1,7%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производство грузовых автомобилей в РФ в сентябре 2025 года упало на 41,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 11,1 тыс. единиц, сообщил Росстат.

В августе динамика в годовом выражении была также отрицательной, но все же чуть лучше: тогда выпуск грузовиков сократился на 37,4% до 9,3 тыс. штук. С начала года было произведено 97,4 тыс. грузовых машин - на 30,4% меньше, чем годом ранее.

Производство легковых автомобилей в сентябре сократилось на 1,7% г/г, до 66,5 тыс. единиц. В августе падение г/г было намного драматичнее - на 27,4%, до 37,5 тыс. машин. За январь-сентябрь в РФ выпущено 487 тыс. "легковушек" (-2,7%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было произведено около 1 тыс. единиц (-18% г/г), за 9 месяцев – 7,1 тыс. шт. (-34,9%).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в сентябре снизился на 21,6% до 15,3 тыс. шт. С начала года в РФ их было произведено 151 тыс. (-9%).

Кузовов для автотранспортных средств за прошлый месяц было выпущено 3,6 тыс. шт. (-37,2% г/г), за 9 месяцев – 35 тыс. шт. (-29,3%).


Росстат
