Поиск

Добыча газа в РФ в сентябре упала на 5,6% до 48,2 млрд куб. м

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производство природного газа в России в сентябре 2025 года составило 48,2 млрд куб. м, оказавшись на 5,6% ниже прошлогоднего уровня (51,049 млрд куб. м), сообщает Росстат.

Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 40 млрд куб. м (на 6% меньше сентября 2024 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,2 млрд куб. м (на 3,2% меньше).

Выработка тепловых электростанций в сентябре составила 53,9 млрд кВт.ч, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, при этом генерация АЭС выросла на 4,6%; выработка ГЭС в сентябре увеличилась на 5,1%.

Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в сентябре составил 1,5 млн т, что на 5,6% выше, чем годом ранее.

В 2024 году в России было добыто 685 млрд куб. м газа. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство в 2025 году запланировано на уровне 680,2 млрд куб. м.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла в I чтении пакет комплексных налоговых поправок

Минэнерго видит рост цен на ряде независимых АЗС выше темпа роста цен АЗС крупных НК

В России в сентябре долги по зарплате выросли на 18,6%

Годовая инфляция в России на 20 октября ускорилась почти до 8,2%

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Инфляция в России

ЦБ РФ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });