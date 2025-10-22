Добыча газа в РФ в сентябре упала на 5,6% до 48,2 млрд куб. м

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производство природного газа в России в сентябре 2025 года составило 48,2 млрд куб. м, оказавшись на 5,6% ниже прошлогоднего уровня (51,049 млрд куб. м), сообщает Росстат.

Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 40 млрд куб. м (на 6% меньше сентября 2024 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,2 млрд куб. м (на 3,2% меньше).

Выработка тепловых электростанций в сентябре составила 53,9 млрд кВт.ч, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, при этом генерация АЭС выросла на 4,6%; выработка ГЭС в сентябре увеличилась на 5,1%.

Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в сентябре составил 1,5 млн т, что на 5,6% выше, чем годом ранее.

В 2024 году в России было добыто 685 млрд куб. м газа. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство в 2025 году запланировано на уровне 680,2 млрд куб. м.