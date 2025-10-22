Производство СПГ в РФ в сентябре выросло на 1,1% до 2,8 млн т

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в сентябре 2025 года составило 2,8 млн тонн, что на 1,1% выше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

С начала года показатель достиг 23,6 млн тонн, что на 5,2% меньше прошлогоднего уровня.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК" , TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн: