Производство СПГ в РФ в сентябре выросло на 1,1% до 2,8 млн т

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в сентябре 2025 года составило 2,8 млн тонн, что на 1,1% выше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

С начала года показатель достиг 23,6 млн тонн, что на 5,2% меньше прошлогоднего уровня.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК" , TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год20252024202320222021
133,12,732,8
22,72,92,72,62,6
32,933,13,32,4
42,72,92,82,82,6
52,832,92,82,7
62,32,52,32,52,5
72,22,22,22,41,9
82,12,82,22,51,5
92,82,92,72,62,5
10 3,1332,8
11 332,92,8
12 3,23,23,13
ВСЕГО 34,732,933,730,1
Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

