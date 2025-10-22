В России в сентябре долги по зарплате выросли на 18,6%

На строительство пришлось 44,1% совокупной задолженности

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2025 года составила 1 950,6 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 306,4 млн рублей, или на 18,6%, сообщил Росстат.

Относительно сентября 2024 года долги по зарплате возросли на 1 461,4 млн рублей, или в 4 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец сентября 2025 года на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 1 млрд 468,1 млн рублей (75,3%), в 2024 году - 397,9 млн рублей (20,4%), в 2023 году и ранее - 84,6 млн рублей (4,3%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец сентября составили 1 млрд 933,6 млн рублей, увеличившись за 18,4% относительно предыдущего месяца.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец сентября составляла 10 млн рублей (в августе - 9,6 млн рублей), из местных бюджетов - 4,6 млн рублей (рост в 3,4 раза), у бюджетов регионов - 2,4 млн рублей (месяцем ранее отсутствовала).

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 44,1%, добычу полезных ископаемых - 17,5%, обрабатывающие производства - 11,6%, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10%.