В России в сентябре производство золота выросло на 11,6% г/г

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 11,6% к сентябрю 2024 года, сообщил Росстат.

По отношению к августу показатель снизился на 3,2%.

В общей сложности по итогам 9 месяцев объем производства золота в стране превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,5%.

Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует.