Аналитики ждут, что ЦБ в пятницу будет выбирать между сохранением ставки на 17% и ее снижением

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России 24 октября будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагом в 50 или 100 базисных пунктов (б.п.).

ЦБ в сентябре снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%, хотя тогда большинство аналитиков склонялись к шагу снижения в 200 б.п. Более того, "на столе" в сентябре такого варианта даже не было: наряду со снижением ставки на 100 б.п. регулятор рассматривал вариант ее сохранения на уровне 18%. Банк России также оставил нейтральный сигнал, объяснив это преобладанием проинфляционных рисков на прогнозном горизонте и тем, что ему могут потребоваться паузы в снижении ставки.

ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики, решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила в начале октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России в октябре примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всех поступивших к тому моменту данных, сообщил в середине октября зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в России с 14 по 20 октября, по данным Росстата, составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября. Годовая инфляция на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,14% с 8,08% на 13 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ в преддверии заседания по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год). При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1%. Ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года, отмечал ранее Банк России.

"Инфляционные ожидания населения в октябре оказались лучше, чем мы предполагали. Они неизменны, и кажется, в них не учтены риски роста цен на эффекте повышения НДС. Это все еще повышенный уровень, но это явно дает дополнительный аргумент для более мягкого решения или более мягкой коммуникации Банка России в эту пятницу. На фоне ускорения фактической инфляции и роста неопределенности наш базовый сценарий остается неизменным: сохранение ставки 17%. Однако шансы на ее снижение увеличились. Это может готовить рынку позитивный сюрприз", - считают аналитики "Т-Инвестиций".

ЦБ в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 17% и умеренно жесткую риторику, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Осторожность Банка России может быть связана с более стимулирующим характером бюджетной политики в текущем году, чем ожидалось ранее, планами повышения НДС и прочими разовыми проинфляционными факторами (изменение методологии расчета утильсбора, рост цен на топливо). Перед тем, как продолжать снижение ставки, регулятор захочет убедиться в том, что влияние этих факторов на инфляцию и инфляционные ожидания носит ограниченный характер. Решение ЦБ будет способствовать сохранению крепкого курса рубля", - пишут эксперты. По их мнению, цикл снижения ставки продолжится в декабре - она может быть снижена до 16%.

Экономисты инвестбанка "Синара" тоже считают более вероятным снижение ставки в декабре при условии, что инфляционные риски останутся под контролем. По мнению экспертов, инфляция с большой вероятностью превысит верхнюю границу июльского прогноза Банка России в 7,0%. "Следовательно, ему следует уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить этого - удерживать высокую ставку и тем самым удерживать под контролем инфляционные риски", - отмечают аналитики.

Экономисты "БКС Мир инвестиций" отмечают противоречивую ситуацию перед октябрьским заседанием по ставке. Они видят больше аргументов за сохранение ставки на ближайшем заседании. "Инфляция в октябре перестала замедляться. Инфляционные ожидания предприятий повысились, рост зарплат в июле ускорился после постепенного снижения в I полугодии. Из позитивного: в сентябре кредитование вернулось в прогнозный интервал ЦБ", - пишут эксперты в обзоре.

Они подчеркивают, что пространство для снижения ставки есть, так как инфляция в III квартале оказалась ниже прогноза. "С другой стороны, инфляция в IV квартале будет выше, чем полагает ЦБ (регулятор в третий раз за год не попал с прогнозом инфляции). Ожидания участников рынка относительно жесткости денежно-кредитной политики в следующем году надо сохранять", - отмечают аналитики БКС.

Эксперты компании "Цифра брокер" отмечают, что в конце сентября реализовался один из весомых негативных проинфляционных факторов для Банка России - значительное увеличение дефицита бюджета на 2025 год, до 5,7 трлн рублей, по сравнению с первоначально планировавшимся уровнем в 1,17 трлн рублей и 3,79 трлн рублей после корректировки летом. "Вместе с тем, после сезонной летней дефляции темпы роста индекса потребительских цен из недели в неделю умеренно ускоряются. С учетом запланированного повышения НДС и прочих налогов в 2026 году инфляционные ожидания могут продемонстрировать рост уже в 2025 году, что также выступит проинфляционным фактором в глазах Банка России. Как следствие, мы полагаем, что на заседании в октябре регулятор займет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку неизменной", - пишут аналитики в обзоре.

Решение оставить ставку на уровне 17% в пятницу будет принято с небольшим перевесом, полагают эксперты Россельхозбанка. Они отмечают, что замедление экономики носит не фронтальный, а фрагментированный характер. "В условиях сохраняющегося быстрого роста заработных плат на уровне 15% г/г дополнительное стимулирование со стороны Банка России может привести к более существенному переносу увеличения НДС в потребительские цены с риском ускорения инфляции и инфляционных ожиданий", - подчеркивают аналитики.

"Ускорение текущих темпов роста цен и повышение инфляционных ожиданий подразумевает дополнительное снижение жесткости денежно-кредитных условий, что в моменте ограничивает пространство для снижения ключевой ставки. Замедление роста кредитования и ожидаемое снижение бюджетного стимула выступают аргументами в пользу продолжения цикла снижения в среднесрочной перспективе. Мы ожидаем, что Банк России склонится в сторону сохранения ставки неизменной, сопроводив свое решение смягчением сигнала", - пишут экономисты "Ренессанс Капитала" в обзоре.

По их мнению, ЦБ может указать на возможное возобновление цикла снижения ставки на последующих заседаниях по мере роста уверенности в возвращении роста цен на целевую траекторию в обозримой перспективе. Эксперты ждут снижения ключевой ставки до 16% в декабре и до 12% в середине 2026 года.

Аналитики Совкомбанка оценивают вероятность сохранения ставки на уровне 17% в 70%, вероятность ее снижение (на 50-100 б.п. - до 16-16,5%) - в 30%. "Мы полагаем, что Банк России в эту пятницу сохранит жёсткую риторику и нейтральный сигнал", - отмечают эксперты. По их мнению, в декабре ставка ЦБ также останется неизменной.

Экономисты Газпромбанка ждут снижения ставки в ближайшую пятницу на 50-100 б.п. с сохранением нейтрального сигнала. По их мнению, смягчению денежно-кредитной политики могут способствовать сокращение экономической активности и сохранение инфляции по итогам сентября ниже прогноза ЦБ. Дополнительным доводом может стать и обновленный проект бюджета, названный ЦБ "дезинфляционным".

Против снижения ставки говорит ситуация на рынке труда, рост некоторых компонентов инфляции, а также запланированные на зиму повышение утильсбора и косвенных налогов (НДС и УСН), отмечают аналитики Газпромбанка.

"На фоне данного баланса доводов ужесточение денежно-кредитных условий с сентябрьского заседания делает обоснованным выбор в пользу снижения ключевой ставки небольшим шагом. Это будет оптимальным компромиссом между необходимостью проявить осмотрительность и поддержкой экономической активности", - считают экономисты.

Эксперты банка "Русский стандарт" в базовом сценарии ждут снижения ставки в пятницу на 50-100 б.п. с жестким сигналом.

Банк России может снизить ключевую ставку на 100 б.п., считают аналитики ИК "Велес Капитал".

Пространство для снижения ключевой ставки в остаток текущего года сузилось по сравнению с летними месяцами, отмечают экономисты ВТБ. "Заметно больше пространства для снижения ключевой ставки появится ближе к второму кварталу 2026 года, когда дезинфляционные эффекты от изменений параметров бюджетной политики начнут проявляться. Ключевая ставка может снизиться до 12-13% к концу 2026 года, но именно на предстоящих заседаниях до конца текущего года паузы, на наш взгляд, более вероятны", - считают эксперты.