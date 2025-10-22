Поиск

В России за 9 месяцев производство кондитерских изделий сократилось на 5,1%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России в январе-сентябре 2025 года кондитерские предприятия произвели 3 млн тонн продукции, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил Росстат.

В сентябре в годовом выражении производство снизилось на 4,3%, до 0,4 млн тонн.

Производство сахара по мере поступления на рынок продукции из нового урожая сахарной свеклы в сентябре выросло на 0,9%, до 1,5 млн тонн, но за 9 месяцев все еще есть отставание от аналогичного периода прошлого года - на 6,1%, до 2,7 млн тонн.

Новый урожай крупяных культур изменил и динамику на рынке крупы в сентябре. Ее производство выросло на 12,1%, до 0,2 млн тонн, но за девять месяцев сохраняется отставание - производство сократилось на 6,9%, до 1,3 млн тонн.

Росстат также сообщил, что хлебопеки в сентябре снизили выпечку хлеба на 1,5%, до 0,4 млн тонн, за девять месяцев - на 3,1%, до 3,4 млн тонн. Мукомольные предприятия в сентябре выработали 0,8 млн тонн пшеничной и ржано-пшеничной муки, что на 0,2% больше, чем годом ранее. За девять месяцев производство снизилось на 5,6%, до 6,5 млн тонн.

Росстат
