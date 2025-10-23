Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Основная сессия на российском рынке акций началась с падения на новостях о новых санкциях против России и на опасениях эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики Банка России из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором подорожавшая нефть (Brent торгуется у $64,6 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 3,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 3,4% до 2561,92 пункта, индекс РТС упал на 3,4% до 988,38 пункта; лидируют в откате акции "ЛУКОЙЛа" (-6,8%), "Аэрофлота" (-5,7%), "Роснефти" (-5,2%), МКБ (-5,2%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 октября, составляет 81,6549 рубля (+30,74 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (-4,6%), "Совкомфлота" (-4,5%), "Русала" (-4,5%), "Эн+ груп" (-4,1%), "Московской биржи" (-3,8%), "ВК" (-3,7%), "Газпрома" (-3,5%), "Интер РАО" (-3,5%), "Группы компаний ПИК" (-3,4%), "НОВАТЭКа" (-3,3%), "АЛРОСА" (-3,1%), "НЛМК" (-3%), ВТБ (-2,9%), Сбербанка (-2,8% и -3,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-2,8% и -2,4% "префы"), АФК "Система" (-2,8%), "Яндекса" (-2,7%), "Татнефти" (-2,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-2,5%), "Т-Технологии" (-2,2%), "Северстали" (-2%), "Норникеля" (-1,6%), "МТС" (-1,2%), "ФосАгро" (-1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,3%).

22 октября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Трампа "сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставляемых западными союзниками, что позволит Киеву нарастить атаки на цели на территории России". По словам собеседников издания, это решение было принято еще до встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

Трамп заявил, что эта информация не соответствует действительности. "США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не поступили на Украину, или к тому, что Украина с ними делает", - написал он в Truth Social.

Вечером 22 октября европейские СМИ сообщили, что постпреды стран Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России. Это подтвердилось утром 23 октября.

ЕС решил ускорить отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также ввести санкции против 117 судов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. Он подтвердил, что блок уже начал работу над следующим пакетом.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 23 октября подтвердила, что 19-й пакет санкций утвержден. По ее словам санкции "направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае, помимо всего прочего".

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон решил перейти к санкциям против России из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине, они будут одними из самых масштабных.

"Президент России Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись, - сказал Бессент Fox News. - Были переговоры, начавшиеся на Аляске, и президент США Трамп покинул их, когда понял, что ситуация не двигается вперед. Были переговоры за закрытыми дверями, но я считаю, что президент разочарован тем, как идут эти переговоры".

Минфин США 22 октября ввел санкции против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Также ведомство сообщило, что США призывают союзников присоединиться к новым мерам против России, при этом продолжат выступать за урегулирование на Украине.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в связи с введением санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" выдало стандартную для таких случаев лицензию на сворачивание операций с новыми фигурантами SDN List. Лицензия, текст которой опубликован на сайте Минфина, действует до 21 ноября.

Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет быстро урегулирован, и он сможет отменить введенные санкции против российских нефтяных компаний.

Также он заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, что пока отменил переговоры с Путиным, но рассчитывает провести их в будущем.

По данным Росстата, рост потребительских цен с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 20 октября выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%.

Из данных за 20 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%).

ЦБ 24 октября будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% или ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускает ее снижение шагами в 50 или 100 базисных пунктов.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, рынок акций останется под давлением геополитического фактора.

В среду вечером рынок акций возобновил негативную динамику на фоне ухудшения ожиданий по геополитике. Основная волна продаж была спровоцирована неожиданным ужесточением риторики со стороны представителей США. В результате индекс МосБиржи откатился ниже важной поддержки 2630 пунктов, от которой летом рынок два раза разворачивался и переходил к росту.

В четверг давление на российские акции со стороны геополитического фактора сохранится, что будет способствовать дальнейшему смещению рынка к минимумам месяца. Целевым диапазоном по индексу МосБиржи в четверг может выступить коридор 2520-2600 пунктов. В такой ситуации открытие длинных позиций несет на себе повышенные риски. При этом лучше рынка могут выглядеть IT-компании на фоне согласия правительства отложить отмену льгот по НДС на российское программное обеспечение. Хуже рынка могут быть акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" на фоне планируемого с 21 ноября наложения на компании санкций со стороны США, полагает Зварич.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что рыночные настроения резко ухудшились на вечерней сессии среды на фоне объявления Минфином США о введении нового раунда антироссийских санкций, которые станут "одними из самых масштабных" из введенных против Москвы. Причиной такого давления названо отсутствие серьезной приверженности России мирному процессу по Украине.

Внимание инвесторов на российском рынке также будет приковано к предстоящему заседанию Банка России. "Мы ожидаем, что регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне - 17% годовых", - считают аналитики "Цифра брокера".

По оценкам аналитиков отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер", после введения санкций США в отношении "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", а также их "дочек", под вторичные рестрикции могут попасть банки, которые совершают "существенные операции" с данными компаниями. "Здесь все будет зависеть от того, насколько Штаты захотят применять свои же санкции. Обычно нефть на мировом рынке продают не сами добытчики, а нефтетрейдеры, то есть формально иностранные банки могут и не осуществлять платежи российским компаниям", - отмечают эксперты.

На данной новости подскочила вверх нефть, что поможет частично нивелировать общий негатив. Не порадовали данные Росстата по инфляции (недельный показатель вырос с 0,21% до 0,22%, а в годовом исчислении рост цен составил 8,19%) - похоже, что вопрос с ключевой ставкой уже решен, и она останется неизменной, считают в "Алор брокере".

Техническая картина рынка акций остается негативной, индекс МосБиржи вновь оказался вблизи годовых минимумов. Однако далее не исключены попытки выкупить просадку и начнется закрытие ценового разрыва, считают эксперты.

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,9% на отчетностях и опасениях эскалации в отношениях США и Китая.

Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем. Индексы Уолл-стрит усилили снижение на этих новостях, но впоследствии восстановили часть позиций.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, что несколько снизило опасения по поводу отношений двух стран.

Центробанк Южной Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на минимальном с сентября 2022 года уровне 2,5% - в третий раз подряд. Регулятор также подтвердил прогнозы роста ВВП на этот год на уровне 0,9%, на следующий - на уровне 1,6%, а также прогнозы инфляции - 2% и 1,9% соответственно на 2025 и 2026 год.

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут из-за опасений эскалации в отношениях США и Китая, а также на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 3,2% до $64,59 за баррель (+2,1% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,4% до $60,45 за баррель (+2,2% в среду).

Решение о новых санкциях администрация президента США мотивировала "недостатком серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине". Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с Путиным.

Ранее на неделе Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. Трамп выразил уверенность в том, что к концу 2025 года Индия почти полностью прекратит экспорт российской нефти.

В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из России и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Данные Минэнерго США показали неожиданное снижение запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Резервы нефти в стране уменьшились на 961 тысячу баррелей, запасы бензина сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей.