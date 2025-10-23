Поиск

Т-Банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,8%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Т-Банк за девять месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,8% - до 48,1 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии".

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за восемь месяцев 2025 года составила 33,3 млрд рублей. Таким образом, в сентябре банк заработал 14,8 млрд рублей прибыли.

Т-Банк в январе 2025 года присоединил Росбанк.

Чистая прибыль Т-Банка за девять месяцев 2024 года по РСБУ выросла на 26,8% - до 42,6 млрд рублей, Росбанка - на 24% - до 39,8 млрд рублей.

Группа отмечает, что прибыль банка по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса "Т-Технологий" по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре холдинга.

"Т-Технологии" планируют опубликовать финансовые результаты за III квартал 2025 года по МСФО во второй половине ноября. "Мы продолжаем фокусироваться на обеспечении доходности для наших акционеров и придерживаться практики выплаты ежеквартальных дивидендов. Наши ориентиры по ключевым финансовым показателям группы на весь 2025 год остаются без изменений: рост операционной чистой прибыли не менее 40% и рентабельность капитала (ROE) 30% и выше", - отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приведены в сообщении.

Кредитный портфель Т-Банка по РСБУ на 30 сентября 2025 года составил более 3,014 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,4%, с начала года - на 15,9%.

Розничный кредитный портфель в сентябре вырос на 2,0% - до 2,415 трлн рублей (рост с начала года на 14,9%), корпоративный за месяц сократился на 5,7% - до 598 млрд рублей (с начала года вырос на 20,2%).

Средства клиентов за 9 месяцев 2025 года выросли на 5% - до 4,094 трлн рублей (за месяц - на 1,0%).

Совокупный инвестиционный портфель группы вырос на 31,1% с начала года и на 2,6% за месяц - до 1,945 трлн рублей.

Общий капитал Т-Банка по РСБУ в сентябре вырос на 2,9% - до 557 млрд рублей, основной капитал - на 0,3% - до 499 млрд рублей, базовый почти не изменился и составил 394 млрд рублей.

Т-Банк по итогам второго квартала 2025 года занимал седьмое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

