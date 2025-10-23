Поиск

Под санкции ЕС попали "Соллерс", "Соллерс Алабуга" и "Соллерс Карго"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс", ООО "Соллерс Алабуга" и ООО Соллерс Карго" включены в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, сказано в официальном журнале ЕС.

Также под санкции попала транспортно-логистическая компания "Транзит" (Владивосток).

С июня 2022 года под европейскими санкциями находится основное предприятие "Соллерса" - Ульяновский автозавод (УАЗ). ПАО "Соллерс" в сентябре 2023 года было включено в санкционные списки США.

ПАО "Соллерс" объединяет УАЗ, а также предприятия, производящие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметре группы также промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская область), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

