ЕС ввел санкции против 12 компаний из Китая и трех из Индии
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Под 19-й пакет санкций Евросоюза против России попали 12 компаний из Китая, три из Индии и две из Таиланда.
В санкционный список ЕС внесены китайские Splendent Technologies, Jove HK Limited, China Purchasing Group (Chbay) Lingtong International Supply Chain Management Company Limited, Heilongjiang Karubis Trade Development Co., Ltd, Yiwu Vortex Import and Export Co., Ltd, Zhejiang Zhenhuan CNC Machine Tool Co., Ltd, Conti-Far Logistics Co. Ltd, Alice Components Co. Ltd, Hong Kong Park On Electronics Technology, Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd, Shandong Xinyilu International Trade Co, Yiwu City Duniang Trading Co.
Также под санкции попали зарегистрированные в Индии Aerotrust Aviation Private Limited, Ascend Aviation India Private Limited и Shree Enterprises.
Ограничения введены и в отношении базирующихся в Таиланде Soguzo Co. Ltd и TECGR CO. Ltd.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 19-й пакет санкций направлен в том числе против структур в Индии и Китае.