Евросоюз запретил сделки с рублевым стейблкоином А7А5 с 25 ноября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз ввел санкции против привязанного к российскому рублю стейблкоина А7А5.

Очередной, 19-й пакет антироссийских санкций, содержание которого опубликовано в четверг, накладывает запрет на сделки с А7А5 начиная с 25 ноября текущего года.

Рублевый стейблкоин А7А5 компания А7, инвестором которой является банк ПСБ, запустила в феврале 2025 года в Киргизии. Он обеспечен депозитами ПСБ и привязан к российскому рублю в соотношении 1:1. Для расчета по внешнеторговой сделке с помощью A7A5 российская компания должна зарегистрироваться на ЦФА-платформе ПСБ – Токеон, купить ЦФА и оплатить ими товары от зарубежного контрагента.

В августе санкции против А7 и ряда связанных с ней компаний ввели США.