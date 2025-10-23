ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

Они вступят в силу с 25 января 2026 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Новые санкции Евросоюза расширяют ограничения против систем передачи финансовых сообщений, в том числе сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") и Системы быстрых платежей (СБП), сказано в официальном журнале ЕС.

"Решение расширяет запрет на транзакции организаций и учреждений, подключенных к Системе передачи финансовых сообщений Банка России или к аналогичным специализированным службам обмена финансовыми сообщениями, созданными ЦБ, на другие платежные сервисы - такие, как Национальная система платежных карт ("Мир") или Система быстрых платежей, созданные ЦБ или иными российскими организациями", - говорится в публикации.

ЕС с 25 июня 2024 года запретил организациям и учреждениям союза, работающим за пределами России, использовать СПФС или аналогичные сервисы, созданные Банком России. С 25 января 2026 года этот запрет будет расширен на любые системы ЦБ или сервисы других юрлиц, которые предоставляют возможность передачи финансовых сообщений (в том числе СБП и "Мир").