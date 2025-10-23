"Яндекс" до конца 2027 года планирует произвести 20 тыс. роботов-доставщиков

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" до конца 2027 года намерен увеличить флот своих автономных роботов-доставщиков за счет выпуска 20 тыс. роботов нового поколения, сообщила компания.

Такое масштабирование позволит сервисам Яндекса и компаниям-партнерам решить проблему нехватки курьеров – ожидается, что через два года каждый десятый курьер будет роботом.

Серийное производство станет доступно благодаря разработке роботов-курьеров нового поколения.

"Они гораздо проще в производстве, а себестоимость их ниже, чем у предыдущих поколений. При этом функционально новые роботы превосходят своих предшественников", - говорится в сообщении.

Роботы нового поколения начнут свою работу уже в ноябре 2025 года. В течение этих двух лет роботы появятся на улицах Санкт-Петербурга, Казани и других городов РФ, а также расширят присутствие в Москве.