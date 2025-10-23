Поиск

"Яндекс" до конца 2027 года планирует произвести 20 тыс. роботов-доставщиков

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" до конца 2027 года намерен увеличить флот своих автономных роботов-доставщиков за счет выпуска 20 тыс. роботов нового поколения, сообщила компания.

Такое масштабирование позволит сервисам Яндекса и компаниям-партнерам решить проблему нехватки курьеров – ожидается, что через два года каждый десятый курьер будет роботом.

Серийное производство станет доступно благодаря разработке роботов-курьеров нового поколения.

"Они гораздо проще в производстве, а себестоимость их ниже, чем у предыдущих поколений. При этом функционально новые роботы превосходят своих предшественников", - говорится в сообщении.

Роботы нового поколения начнут свою работу уже в ноябре 2025 года. В течение этих двух лет роботы появятся на улицах Санкт-Петербурга, Казани и других городов РФ, а также расширят присутствие в Москве.

Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });