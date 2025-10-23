Поиск

Глава "Росатома" не исключил в будущем проблемы с поставками урана в США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Возможное ухудшение отношений России и США рано или поздно негативно скажется на поставках российского урана в Соединенные Штаты, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Де-юре эти санкции не затрагивают атомную сферу. А де-факто, конечно же, любое ухудшение отношений с США рано или поздно может негативно сказаться на наших поставках в США", - сказал Лихачев.

Так он в связи с новыми санкциями Вашингтона в отношении Москвы ответил на вопрос "Интерфакса" о том, скажется ли возможное ухудшение отношений России и США на их сотрудничестве в области поставок урана.

Алексей Лихачев США Росатом
