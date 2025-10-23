Запрет ЕС на организованные туры в Россию не отразится на туриндустрии страны

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Запрет европейским туроператорам организованно отправлять туристов в Россию не отразится на российской туриндустрии, поскольку въездной турпоток из Евросоюза небольшой и приезжает много самостоятельных путешественников, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Российские туроператоры и так практически на отметке "около нуля" работают с европейскими поставщиками, поэтому никакого ущерба российской туриндустрии это не несет. В 90% случаев европейские туристы бронируют услуги на сайтах агрегаторов, которые могут даже не иметь никакого отношения к России", - сказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он считает, что нововведение скорее носит дискриминационный и ограничительный характер в первую очередь для граждан и легальных белых туристических компаний стран Евросоюза.

Вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин подтвердил, что поток организованных туристов из европейских стран в последние годы крайне мал.

"Принимали в этом году несколько групп из Болгарии и Италии. Маршруты были традиционными: Москва плюс Санкт-Петербург. Есть запросы на следующий год, но их также незначительное количество. Услуги отечественные принимающие компании оказывают всем пребывающим туристам в полном объеме, в том числе и туристам из ЕС. И продолжат это делать и дальше", - заявил он.

Как отметил Мусихин, существует неорганизованный турпоток из ЕС, когда люди приезжают к родственникам или по своим делам, не обращаясь в турфирмы. Как правило, это граждане прибалтийских стран и Германии. "Сложно сказать, как изменятся эти потоки после ввода новых ограничительных мер в ЕС", - добавил он.

Евросоюз запретил европейскому турбизнесу организовывать путешествия граждан ЕС в Россию в рамках 19-го пакета санкций.

