Поиск

Запрет ЕС на организованные туры в Россию не отразится на туриндустрии страны

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Запрет европейским туроператорам организованно отправлять туристов в Россию не отразится на российской туриндустрии, поскольку въездной турпоток из Евросоюза небольшой и приезжает много самостоятельных путешественников, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Российские туроператоры и так практически на отметке "около нуля" работают с европейскими поставщиками, поэтому никакого ущерба российской туриндустрии это не несет. В 90% случаев европейские туристы бронируют услуги на сайтах агрегаторов, которые могут даже не иметь никакого отношения к России", - сказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он считает, что нововведение скорее носит дискриминационный и ограничительный характер в первую очередь для граждан и легальных белых туристических компаний стран Евросоюза.

Вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин подтвердил, что поток организованных туристов из европейских стран в последние годы крайне мал.

"Принимали в этом году несколько групп из Болгарии и Италии. Маршруты были традиционными: Москва плюс Санкт-Петербург. Есть запросы на следующий год, но их также незначительное количество. Услуги отечественные принимающие компании оказывают всем пребывающим туристам в полном объеме, в том числе и туристам из ЕС. И продолжат это делать и дальше", - заявил он.

Как отметил Мусихин, существует неорганизованный турпоток из ЕС, когда люди приезжают к родственникам или по своим делам, не обращаясь в турфирмы. Как правило, это граждане прибалтийских стран и Германии. "Сложно сказать, как изменятся эти потоки после ввода новых ограничительных мер в ЕС", - добавил он.

Евросоюз запретил европейскому турбизнесу организовывать путешествия граждан ЕС в Россию в рамках 19-го пакета санкций.

1ту ащ 00

Copyright © 1989 - 2025 Interfax

АТОР Евросоюз Болгария Италия Артур Мурадян Александр Мусихин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "ЛУКОЙЛа" ускорили снижение после переноса заседания СД по дивидендам

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });