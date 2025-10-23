General Motors внедрит в авто систему вождения без необходимости визуального контроля

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская General Motors в 2028 году планирует вывести на рынок систему вождения без необходимости визуального контроля со стороны водителя (eyes-off driving), пишет The Wall Street Journal.

Первым автомобилем, куда будет внедрена система, станет электровнедорожник Cadillac Escalade IQ, сообщила компания на мероприятии GM Forward.

Новая технология основана на опыте внедрения системы помощи водителю Super Cruise и экспертизе дочерней Cruise в сфере автономного вождения. Super Cruise позволяет ехать, не держа руки на руле, но требует визуального контроля со стороны водителя.

Super Cruise появилась в 2017 году и была внедрена в 23 модели автомобилей. С ее помощью водители проехали более 700 млн миль (1,1 млрд км), не держась за руль. Не было зафиксировано ни одного ДТП, связанного с этой системой.

Систему вождения без необходимости визуального контроля вначале можно будет использовать только на шоссе.

Кроме того, GM в следующем году внедрит в автомобили диалоговый ИИ на основе модели Gemini от Google, а со временем планирует запустить собственный ИИ.