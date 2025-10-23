Поиск

На развитие туристической инфраструктуры СКФО за три года выделят 12 млрд рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции в туристическую инфраструктуру курортов Северного Кавказа составят 4 млрд рублей в 2025 году и более 8 млрд рублей за два следующих года, для инвесторов будут утверждены условия концессии, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Туризм на Северном Кавказе - это то, что отличает макрорегион и один из наиболее привлекательных секторов для инвесторов, который имеет очень серьезный, на мой взгляд, экономический потенциал. Детально обсуждали дальнейшее развитие там индустрии гостеприимства в ходе Кавказского инновационного форума. По поручению президента разрабатываем варианты для привлечения бизнеса в реализацию проектов по созданию всесезонных баз отдыха, горнолыжных курортов. В числе самых популярных мест, конечно, склоны Главного Кавказского хребта. Только в прошлом году его посетили более миллиона человек", - сказал он.

По его словам, важно продолжить расширение необходимой туристической инфраструктуры на Северном Кавказе.

"Для этого утвердим для участников концессии основные условия, по которым будут строиться и использоваться трассы, канатные дороги и другие горнолыжные объекты, приобретать специализированную технику. На эти цели предусмотрены в бюджете 4 млрд рублей на текущий год и свыше 8 млрд на два следующих. Это поможет активнее развивать территорию, делать ее более привлекательной для инвесторов, чтобы создавать там десятки километров новых трасс, наращивать мощности гостиницы, кафе и ресторанов", - сказал премьер.

Он отметил, что необходимо максимально задействовать уникальные преимущества всего Северного Кавказа.

"Климат, природу, чтобы формировать комфортные условия для разнообразного отдыха. Уверен, это привлечет путешественников, и не только из нашей страны, но и из рубежа", - добавил Мишустин.

