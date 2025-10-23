Перепродажи домов в США в сентябре выросли на 1,5%, меньше прогноза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца - до 4,06 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Аналитики в среднем ожидали роста до 4,1 млн, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в прошлом месяце были на 4,1% выше, чем в сентябре 2024 года.

Медианная цена дома увеличилась на 2,1% в годовом выражении и достигла $415,2 тыс. Подъем показателя продолжался уже 27-й месяц подряд.

"Как и ожидалось, снижение ставок по ипотеке способствует росту продаж", - заявил главный экономист NAR Лоуренс Юн, слова которого приводятся в сообщении. Другим позитивным фактором стало повышение доступности жилья - уровень предложения на рынке соответствует пятилетнему максимуму, отметил он.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец сентября составляло 1,55 млн, что на 1,3% больше, чем месяцем ранее. При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,6 месяца для реализации выставленных на продажу домов (как и в августе). Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 33 дня против 31 дня в августе и 28 дней в сентябре 2024 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.