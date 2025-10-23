ЦБ РФ обновил рекомендации для бизнесменов по снятию ограничений с банковских операций

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках, говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии счета.

"Как правило, ограничения вводятся, если у банка есть основания подозревать, что клиент нарушает законодательство в сфере кибербезопасности, противодействия отмыванию доходов или законодательство о таможенном регулировании, налогах и сборах. Чтобы узнать причину подобной ситуации, надо обратиться в свой банк", - отмечает ЦБ.

Новая версия рекомендаций учитывает законодательные изменения последнего времени. Например, раздел по антиотмывочному законодательству (№115-ФЗ) дополнен информацией о том, как можно обжаловать высокий уровень риска, присвоенный только платформой Банка России "Знай своего клиента". Также приводятся рекомендации возможных действий, если бизнес столкнулся с ограничениями, связанными с кибербезопасностью (№161-ФЗ), налоговым и таможенным законодательством.