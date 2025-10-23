Поиск

"Транснефть" в 2025 году сохранит объем прокачки нефти на уровне 2024 г.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" в текущем году сохранит объем прокачки нефти на уровне прошлого года.

"Небольшой объем снижения произошел за счет соглашения ОПЕК+. Но в целом прокачка будет на уровне прошлого года", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

По его словам, по нефтепродуктам транспортировка ожидается в объеме порядка 40 млн тонн.

"Транснефть" в 2024 году транспортировала по системе 447 млн т, из которых 435 млн т - российская нефть и 12 млн т - казахстанская.

Николай Токарев Транснефть ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Нацмессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Акции "ЛУКОЙЛа" ускорили снижение после переноса заседания СД по дивидендам

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });