"Транснефть" в 2025 году сохранит объем прокачки нефти на уровне 2024 г.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" в текущем году сохранит объем прокачки нефти на уровне прошлого года.

"Небольшой объем снижения произошел за счет соглашения ОПЕК+. Но в целом прокачка будет на уровне прошлого года", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

По его словам, по нефтепродуктам транспортировка ожидается в объеме порядка 40 млн тонн.

"Транснефть" в 2024 году транспортировала по системе 447 млн т, из которых 435 млн т - российская нефть и 12 млн т - казахстанская.