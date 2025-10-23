Поиск

Мосбиржа увеличила коэффициент free float акций ВТБ до 50%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа" установила значение коэффициента free float (доля ценных бумаг в свободном обращении) обыкновенных акций Банка ВТБ равным 50%, сообщается на сайте торговой площадки.

До этого решения, принятого в соответствии с рекомендацией ее индексного комитета, коэффициент был на уровне 17%.

В конце сентября было проведено SPO банка, который разместил 1 млрд 250 млн акций по цене 67 руб./акция на общую сумму 83,8 млрд рублей. В том числе по открытой подписке было размещено 1 млрд 169 млн акций на 78,3 млрд рублей, и акционеры по преимущественному праву приобрели 81,3 млн акций на 5,4 млрд рублей.

Подводя итоги размещения, первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщал, что был расширен круг миноритарных акционеров, и доля акций после этого превысила 49% (по ранее озвученной его оценке, при условии 100%-й оплаты преимущественного права доля РФ в обыкновенных акциях должна была составить 50,03%, до SPO Росимуществу принадлежало 61,8% ВТБ).

Пьянов в четверг сообщил журналистам, что в результате допэмиссии доля государства в капитале банка снизилась до 50,1%. В настоящее время институциональные инвесторы владеют 26,6% акционерного капитала ВТБ, розничные инвесторы - 23,3%.

"Ни один институциональный акционер не владеет более 5%, все они владеют менее 5% акций, то есть у нас это все является высоко распределенным, без какой-либо особой концентрации внутри институциональных инвесторов. Соответственно, доля free float в наших обыкновенных акциях по итогам допэмиссии составляет 50%, и мы надеемся, что увеличение доли free float в разумные сроки, как запланировано у Мосбиржи, будет учтено при изменении весов индекса биржи в рамках увеличенного free float, как мы и обещали", - сказал Пьянов.

Пьянов ранее говорил о намерении после регистрации допэмиссии ВТБ обратиться к Мосбирже с предложением пересмотреть долю банка в индексе площадки: "Мы надеемся получить решение о пересмотре веса нашей акции в индексе MOEX. Сейчас у нас 1%. Если мы будем успешны и убедим комитет, то мы рассчитываем на кратное увеличение нашей доли в индексе. Посмотрим, насколько нам это удастся в оставшиеся месяцы 2025 года. Я думаю, что это тоже будет фактором повышения инвестиционной привлекательности нашей акции после допэмиссии", - заявлял он.

