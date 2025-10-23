"Транснефть" считает реалистичным увеличение поставок нефти из Казахстана в Германию до 2,5 млн т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" считает реалистичным увеличение поставок нефти из Казахстана в Германию через РФ до 2,5 млн тонн в год.

"Пока предметных детальных разговоров не было, но в предварительном порядке мы такую перспективу обсуждали. Она реальна", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

Казахстан с 2023 года осуществляет поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава". Изначально в "КазМунайГазе" заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в этом направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн. Позже из материалов КМГ стало известно, что в 2025 году Казахстан планирует довести объем поставок нефти в Германию до 2 млн тонн. Вместе с тем, в октябре глава КМГ Асхат Хасенов заявил, что по итогам года планируется отгрузить в Германию 1,7 млн тонн нефти.

Казахстан регулярно проводит переговоры с Россией по вопросу увеличения поставок своей нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". По словам министра энергетики республики Ерлана Аккенженова, техническая возможность позволяет нарастить экспорт до 2,5 млн тонн в год.