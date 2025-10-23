Поиск

American Airlines получила рекордную выручку в третьем квартале

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - American Airlines Group в третьем квартале сократила чистый убыток на 23,5% и получила рекордную выручку, причем скорректированный убыток и выручка компании оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $114 млн, или $0,17 на акцию, по сравнению с убытком в размере $149 млн, или $0,23 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток также составил $0,17 на бумагу.

Выручка American Airlines увеличилась на 0,3% - до рекордных $13,69 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали скорректированный убыток в размере $0,28 на бумагу при выручке в $13,63 млрд.

Загруженность рейсов American Airlines в третьем квартале составила 85,6% против 86,1% в июле-сентябре 2024 года.

Компания ожидает, что по итогам четвертого квартала ее скорректированная прибыль составит $0,45-$0,75 в расчете на акцию, а по итогам 2025 года - $0,65-$0,95. Предыдущий прогноз на 2025 год предполагал разброс от убытка в $0,2 до прибыли в $0,8. Аналитики оценивают скорректированную прибыль на бумагу в четвертом квартале и по итогам всего года в $0,3 и $0,42 соответственно.

Котировки акций American Airlines поднимаются на 5,4% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 26,9% (до $7,98 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 18,6%.

American Airlines
