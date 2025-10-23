Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Что касается экономической стороны (санкций - ИФ), повторяю еще раз, конечно, ничего здесь хорошего и приятного нет. Но если посмотреть объективно и профессионально на экономическую сторону этих санкций, что мы видим? Сейчас в США, по-моему, добыча где-то 13,5 млн баррелей в сутки, они занимают первое место. На втором месте Саудовская Аравия - где-то около 10 млн, РФ на третьем, где-то 9,5 млн баррелей в сутки. Но. США потребляют 20 млн (в сутки - ИФ). Они что-то продают, и еще больше закупают, главным образом в Канаде. А вот РФ и Саудовская Аравия - больше продают нефти и нефтепродуктов", - отметил Путин.

"Я могу ошибиться в чем-то, на ходу что-то напутать, но примерно порядок будет похож на реалии. А они какие - нефти и нефтепродуктов Саудовская Аравия продает на внешний рынок около 9 млн тонн, РФ - 7,5 млн. То есть наш вклад в мировой энергетический баланс очень значительный. И сейчас этот баланс в целом и в интересах потребителей, и в интересах производителей, он создан. Ломать этот баланс - дело очень неблагодарное, в том числе и для тех, кто пытается это сделать", - добавил президент.

"Нужно сказать, что в целом сейчас добыча находится на полке. Конечно, можно какую-то часть, разумеется, не все, это невозможно, а какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов заместить на мировом рынке. Но это требует времени и больших инвестиций", - сказал Путин.

Он отметил, что в последнее время даже МЭА стало призывать к инвестициям в традиционные источники энергии, а не в возобновляемые, подчеркнув, что это правильно, потому что потребление нефти в мире растет. По словам Путина, если резко сократить количество российской нефти на мировом рынке, то вырастут цены на заправках, в том числе в США.

Он добавил, что новые американские санкции против РФ являются попыткой оказать давление на Москву, но Россия ничего не решает под давлением.

"Это, конечно, попытка оказать давление на Россию, но ни одна уважающая себя страна и уважающий себя народ никогда и ничего не решают под давлением. Безусловно, Россия имеет привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", - сказал он журналистам.

При этом Путин отметил, что ничего нового в новых санкциях не видит, так как президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел наибольшее количество рестрикций, которые в то время вводились в отношении России.

В четверг США и ЕС объявили о новых санкциях против России, затрагивающих российские нефтяную и газовую сферы.

Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Евросоюз ускорит отказ от российского СПГ, введет меры против 117 судов, а также усилит ранее введенный запрет на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".