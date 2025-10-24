ВТБ в III квартале заработал 100 млрд рублей по МСФО

Банк сохраняет прогноз по прибыли в 500 млрд рублей в 2025 году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 2,1% в годовом исчислении, до 100 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 380,8 млрд рублей, показав рост год к году на 1,5%.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 73,5 млрд рублей, а за 9 месяцев - 353,9 млрд рублей.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что банк сохраняет прогноз по прибыли на этот год на уровне 500 млрд рублей.

"По итогам девяти месяцев остается 120 млрд рублей пути, которым нам нужно пройти до 500 млрд. Мы считаем, что с учетом (прибыли - ИФ) первого квартала в 140 млрд рублей и второго квартала в 140 млрд рублей это абсолютно посильная величина с учетом неравномерной генерации доходов, которая у банка очень сильно сконцентрирована на четвертом квартале", - сказал он.

"Ситуация с фондовым рынком, вы видите, насколько она волатильна. Вы видите, насколько геополитические настроения на горизонте недели могут меняться - от организации встречи в Будапеште до отмены встреч в Будапеште. На это будут реагировать соответствующим образом. Наверняка таких колебаний геополитических настроений мы будем иметь еще не одно до конца года. Мы абсолютно верим в цифру 500. У нас есть "план А", "план Б", "план Б-1", "план Б-2", "план Б-3". Поверьте в наше умение. Я скажу, наверное, такую не очень политкорректную, быть может, вещь, Но за все время, пока я являюсь CFO этой организации, я ни разу не промахнулся мимо цели", - добавил Пьянов.

Он также назвал реалистичным достижение таргета по прибыли группы на 2026 год в 650 млрд рублей.

Чистые процентные доходы на фоне давления на чистую процентную маржу группы уменьшились в третьем квартале на 9,6% год к году, до 121,1 млрд рублей.

Чистая процентная маржа группы в третьем квартале выросла до 1,5% с 1,2% во втором квартале и 0,7% в первом квартале. За девять месяцев чистая процентная маржа составила 1,1% против 2% за девять месяцев 2024 года.

Чистые комиссионные доходы составили 80,6 млрд рублей по итогам третьего квартала, увеличившись на 8,6% год к году в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Положительное влияние на прибыль группы в третьем квартале оказало признание отложенного налогового актива по Почта банку в размере около 15 млрд рублей, заявил Пьянов.

В третьем квартале расходы на создание резервов составили 11,4 млрд рублей, сократившись год к году на 62,4%. Как рассказал Пьянов, в третьем квартале ВТБ сформировал резервы по розничным кредитам на 36,8 млрд рублей, при этом по корпоративным ссудам банк распустил резервы в объеме 25,4 млрд рублей в рамках работы с заблокированными активами. Стоимость риска за третий квартал составила 1,1% по сравнению с 0,6% в третьем квартале 2024 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле выросла на конец сентября до 4,3% с 4,1% по итогам августа. В корпоративном портфеле NPL вырос за месяц с 3,5% до 3,6%, в розничном - с 5,5% до 5,7%. Увеличение показателя Пьянов объясняет снижением объема кредитного портфеля. "Понятно, что с входом обратно в четвертый квартал мы предполагаем обратное улучшение этих показателей из-за улучшения генерации кредитного портфеля", - сказал он.

Расходы на персонал и административные расходы в третьем квартале составили 134 млрд рублей, увеличившись год к году на 20,9% на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 58% за третий квартал (44,5% за третий квартал 2024 года).

Кредитный портфель группы до вычета резервов на конец сентября составил 24 трлн рублей, увеличившись за девять месяцев на 0,8%. В третьем квартале совокупный кредитный портфель ВТБ вырос на 0,1% по сравнению с 0,1% во втором квартале и 0,6% в первом квартале.

Кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 года на 4,8%, до 7,5 трлн рублей, снижение за третий квартал составило 1% по сравнению с 1,6% во втором квартале и 2,3% в первом квартале.

Объем кредитов юридическим лицам по итогам девяти месяцев увеличился на 3,6%, до 16,5 трлн рублей. По итогам третьего квартала рост кредитов юрлицам составил 0,7%.

Средства физлиц на счетах в группе увеличились с начала года на 3,7%, до 13,5 трлн рублей (в третьем квартале снижение на 0,8%). Средства юрлиц сократились на 8,2%, до 12,8 трлн рублей (в третьем квартале рост на 2,4%). В структуре клиентских привлечений продолжается постепенное замещение корпоративного фондирования розничным. Доля розницы в средствах клиентов составила 51% по сравнению с 48% на конец 2024 года.

По состоянию на 1 октября норматив достаточности общего капитала Н20.0 составил 10% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 9,25%), восстановившись до уровня перед выплатой дивидендов.