ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых.

Большинство аналитиков полагали, что ставка останется неизменной, при этом часть экономистов допускали ее снижение шагом в 50 или 100 базисных пунктов (б.п.).

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в заявлении регулятора.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сообщается в пресс-релизе.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Ранее 12 сентября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых с 18% годовых.

На предыдущем заседании, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых.

Перед этим, 6 июня, он впервые более чем за 2,5 года принял решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых). До этого последний раз ставка снижалась в сентябре 2022 года - с 8% годовых до 7,5% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 19 декабря.

ЦБ РФ Банк России
