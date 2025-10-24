Продажа "Росгосстраха" идет непросто из-за сложностей у покупателя с поиском финансирования под сделку

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Продажа "Росгосстраха" идет непросто из-за сложностей у потенциального покупателя с поиском финансирования, у ВТБ нет цели продать актив к определенному сроку, банк хочет провести сделку с прибылью, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"У нас эта сделка идет непросто, и у нас нет самоцели продать этот актив конкретно к какой-то дате", - заявил он.

Пьянов отметил, что "Росгосстрах" является прибыльным активом, поскольку страховые компании получают инвестиционный доход в период высокой ключевой ставки.

"Мы имеем четкое понимание, что мы готовы ее продать только с прибылью, то есть выше балансовой стоимости, которая у нас существует. Этот актив был куплен сравнительно недавно, в конце 2023 года в составе группы "Открытие", то есть цена там высокая. (...) Мы видим сложности у наших потенциальных покупателей собрать финансирование под эту сделку. И я не могу гарантировать, что эти сложности разрешатся на 31 декабря 2025 года", - отметил топ-менеджер.

"Мы будем продолжать зондирование рынка и при наступлении удобного случая, при удовлетворении наших требований по прибыльности, когда-нибудь она (сделка) случится. Будет ли это до конца года, посмотрим. Мы на это не закладываемся в годовом таргете", - добавил он.

В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что на "Росгосстрах" претендует компания "Балтийский лизинг". Кроме того, по его словам, есть еще один-два потенциальных покупателя.

"Балтийский лизинг" - один из кандидатов. Будет - не будет, не знаю. Они либо придут с предложением, либо нет", - сказал Костин.

Он отмечал, что если сделка не состоится, ВТБ оставит компанию в контуре группы, "потому что есть потребности в массовом страховании". "Жизнь потому что такая, она в динамике постоянно", - сказал он.

В группу ВТБ входит сестринская компания по страхованию жизни "Росгосстрах Жизнь", однако обсуждаемыми условиями сделки ее включение в контур сделки не предполагалось.

Чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО в I полугодии 2025 года составила 5,4 млрд рублей. Активы компании увеличились до 130,2 млрд рублей по сравнению со 128 млрд рублей на 31 декабря 2024 года. В то же время капитал страховщика увеличился до 71 млрд рублей по сравнению с 65,7 млрд рублей на ту же дату. Выручка по договорам страхования выросла на 6,8% в I полугодии текущего года по сравнению с I полугодием прошлого года - до 48,9 млрд рублей

Чистая прибыль сестринской "Росгосстрах Жизнь" по МСФО увеличилась за I полугодие 2025 года на 5% к уровню I полугодия 2024 года и составила 2,5 млрд рублей, согласно данным компании. Обязательства по портфелям договоров страхования (резервы) приросли на 24% к уровню аналогичного периода 2024 года, до 190,4 млрд рублей. Активы компании достигли 203 млрд рублей, собственный капитал составил 8,4 млрд рублей на 30 июня 2025 года.

"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов "Открытия" в декабре 2022 года. Менеджмент банка заявлял, что страховой бизнес не комплементарен ВТБ, однако группа не готова продавать актив по любой цене.



