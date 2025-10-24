ЦБ РФ опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2025 год и период 2026-2028 годов.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 25 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 2 сентября (показатели приведены в скобках):
|2025
|2026
|2027
|2028
|Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель
|58 (55)
|55 (55)
|60 (60)
|60 (60)
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|6,5-7,0 (6,0-7,0)
|4,0-5,0 (4,0)
|4,0 (4,0)
|4,0 (4,0)
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|19,2 (18,8-19,6)
|13,0-15,0 (12,0-13,0)
|7,5-8,5 (7,5-8,5)
|7,5-8,5 (7,5-8,5)
|ВВП
|0,5-1,0 (1,0-2,0)
|0,5-1,5 (0,5-1,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|(-0,5)-0,5 (0,0-1,0)
|1,0-2,0 (1,0-2,0)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|Денежная масса в национальном определении
|7-10 (6-9)
|5-10 (5-10)
|7-12 (7-12)
|7-12 (7-12)
|Требования банков к экономике
|8-11 (7-10)
|6-11 (6-11)
|8-13 (8-13)
|8-13 (8-13)
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2025
|2026
|2027
|2028
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|38 (33)
|27 (28)
|32 (32)
|32 (32)
|Торговый баланс
|116 (104)
|104 (102)
|112 (111)
|112 (110)
|Экспорт
|414 (410)
|416 (419)
|440 (443)
|454 (458)
|Импорт
|298 (306)
|312 (317)
|327 (332)
|343 (348)
|Баланс услуг
|-45 (-41)
|-45 (-42)
|-46 (-43)
|-46 (-43)
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-32 (-30)
|-33 (-32)
|-34 (-35)
|-35 (-36)
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|38 (33)
|27 (28)
|32 (32)
|32 )32)
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)
|51 (53)
|41 (42)
|30 (34)
|29 (35)