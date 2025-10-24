Поиск

ЦБ РФ опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2025 год и период 2026-2028 годов.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 25 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 2 сентября (показатели приведены в скобках):

2025202620272028
Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель58 (55)55 (55)60 (60)60 (60)
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года6,5-7,0 (6,0-7,0)4,0-5,0 (4,0)4,0 (4,0)4,0 (4,0)
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых19,2 (18,8-19,6)13,0-15,0 (12,0-13,0)7,5-8,5 (7,5-8,5)7,5-8,5 (7,5-8,5)
ВВП0,5-1,0 (1,0-2,0)0,5-1,5 (0,5-1,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года(-0,5)-0,5 (0,0-1,0)1,0-2,0 (1,0-2,0)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)
Денежная масса в национальном определении7-10 (6-9)5-10 (5-10)7-12 (7-12)7-12 (7-12)
Требования банков к экономике8-11 (7-10)6-11 (6-11)8-13 (8-13)8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2025202620272028
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ38 (33)27 (28)32 (32)32 (32)
Торговый баланс116 (104)104 (102)112 (111)112 (110)
Экспорт414 (410)416 (419)440 (443)454 (458)
Импорт298 (306)312 (317)327 (332)343 (348)
Баланс услуг-45 (-41)-45 (-42)-46 (-43)-46 (-43)
Баланс первичных и вторичных доходов-32 (-30)-33 (-32)-34 (-35)-35 (-36)
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ38 (33)27 (28)32 (32)32 )32)
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)51 (53)41 (42)30 (34)29 (35)

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Инфляция в России

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%

Генпрокуратура подала новый иск к экс-мажоритарию ЮГК, теперь на 5 млрд рублей

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15%

Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0%

Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0%

Банк России отметил рост проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых

ВТБ раскроет планы по дивидендам-2025 в феврале следующего года

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Денежная база в России выросла с 10 по 17 октября на 64,6 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 10 по 17 октября на 64,6 млрд рублей
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });