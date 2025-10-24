ЦБ РФ опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2025 год и период 2026-2028 годов.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 25 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 2 сентября (показатели приведены в скобках):

2025 2026 2027 2028 Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель 58 (55) 55 (55) 60 (60) 60 (60) Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 6,5-7,0 (6,0-7,0) 4,0-5,0 (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0) Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 19,2 (18,8-19,6) 13,0-15,0 (12,0-13,0) 7,5-8,5 (7,5-8,5) 7,5-8,5 (7,5-8,5) ВВП 0,5-1,0 (1,0-2,0) 0,5-1,5 (0,5-1,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года (-0,5)-0,5 (0,0-1,0) 1,0-2,0 (1,0-2,0) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) Денежная масса в национальном определении 7-10 (6-9) 5-10 (5-10) 7-12 (7-12) 7-12 (7-12) Требования банков к экономике 8-11 (7-10) 6-11 (6-11) 8-13 (8-13) 8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России: