Рубль не изменился к юаню на решении ЦБ понизить ключевую ставку на 50 б.п. до 16,5%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,5%, так как такое решение было ожидаемо рынком среди других возможных вариантов.

Так, несмотря на то, что большинство экспертов прогнозировало, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускала ее снижение шагом в 50 или 100 б.п.

К 13:31 по Москве (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 11,35 руб., что всего на 1,15 копейки выше уровня на 13:29.

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0-15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-5,0% в 2026 году. Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - указывает ЦБ.

ЦБ в сентябре принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 17%. На июльском заседании ЦБ снизил ставку 200 б.п., до 18%, на июньском - на 100 б.п. до 20%, в марте, феврале и декабре регулятор сохранил ставку на уровне 21%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря 2025 года.