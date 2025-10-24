Поиск

ЦБ выбрал компромисс по ставке и признал риски недостижения таргета по инфляции в 2026 г.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. ЦБ также впервые признал риски недостижения таргета по инфляции в следующем году, повысив прогноз с 4% до 4-5%.

Это не было основным сценарием для рынка: большинство аналитиков ждали от ЦБ паузы, отмечая при этом, что выбирать регулятор будет между неизменностью ставки и ее снижением до 16-16,5%. Вопрос о том, какие варианты были "на столе" у членов совета директоров, традиционно комментирует на пресс-конференции после заседания председатель ЦБ. В сентябре озвученный Эльвирой Набиуллиной набор был неожиданным для рынка и фактически стал своеобразным жестким сигналом - при нейтральной сигнальной фразе в заявлении. Тогда ЦБ решил снизить ставку на 100 б.п. - до 17%, и хотя большинство аналитиков склонялись к шагу снижения в 200 б.п., этот вариант, по словам Набиуллиной, вообще не рассматривался, а альтернативой было сохранение ставки.

Набор данных, накопленных ЦБ к октябрьскому заседанию, не складывался в однозначную картину, но с учетом декларируемого регулятором осторожного подхода к денежно-кредитной политике формировал ожидания паузы в смягчении ДКП. Инфляция уже три недели подряд держится выше 0,2% (а годовая на 20 октября подросла до 8,19% с 7,98% на начало месяца), на фоне предстоящего повышения НДС существенно выросли инфляционные ожидания предприятий, при этом у населения они в октябре не изменились, даже несмотря на активное подорожание такого важного товара-маркера, как бензин. Геополитический трек в последние дни добавил аргументов сторонникам осторожной ДКП, так как последствия новых американских санкций сложно оценить сразу.

В заявлении ЦБ нет однозначных указаний на причину снижения ставки. ЦБ повысил нижнюю планку прогноза по инфляции на 2025 г. до 6,5-7% с 6-7% и впервые признал риски недостижения таргета и в следующем году, повысив прогноз с 4% до 4-5%.

"Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - заявил ЦБ.

Что касается повышения текущих темпов роста цен, то на это "значимо повлияли разовые факторы", отметил Банк России. Среди них - рост стоимости моторного топлива и более быстрое удорожание плодоовощной продукции, чем обычно в осенние месяцы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Сигнал ЦБ по денежно-кредитной политике остался нейтральным. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. (...) Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. От сентябрьской формулировки тут только одно отличие: отсутствие упоминания 2026 года во фразе про таргет.

Банк России ЦБ РФ
