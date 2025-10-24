Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет в 2025 г. снизилось до менее 6 трлн руб.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Плановое задание для Федеральной таможенной службы (ФТС) России по перечислениям в бюджет на 2025 год составляет 5 трлн 965,9 млрд рублей, сейчас уже перечислено 4,5 трлн рублей или 75% плана, заявил глава ФТС Валерий Пикалев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Всего на сегодня нами перечислено в бюджет РФ 4,5 трлн рублей. На импорт приходится 3 трлн 745 млрд, на экспорт - почти 400 млрд, на прочие платежи - 343 млрд рублей. Плановое задание для ФТС России на 2025 год составило 5 трлн 965,9 млрд рублей. На сегодня мы выполнили плановое задание на 75%", - сказал он.

Как сообщалось, в марте этого года Минфин озвучивал значительно более высокие цифры по плановому заданию для ФТС на 2025 год. "Плановое задание для ФТС по поступлениям в федеральный бюджет таможенных и иных платежей в 2025 г. составляет более 8 трлн рублей", - сказали в марте в пресс-службе Минфина.

За 2024 год ФТС перечислила в бюджет 7 трлн 349 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году.