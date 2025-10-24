Поиск

Минэкономразвития видит пространство для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Минэкономразвития видит пространство для дальнейшего снижения ставки ЦБ
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Текущая динамика инфляции в РФ укладывается в прогноз, что создает пространство для дальнейшего смягчения ДКП, шаг на 0,5 п.п. является скорее "символическим", считают в Минэкономразвития РФ.

"Данные Росстата показывают, что текущая динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий", - приводится в сообщении министерства комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова в связи с решением Банка России о снижении ключевой ставки до 16,5% с 17%.

"В то же время снижение ставки на 0,5 п.п. выглядит скорее символическим шагом. Особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше", - считают в Минэкономразвития.

"В этой ситуации ключевое значение приобретает проактивная экономическая политика правительства, направленная на эффективное использование имеющихся ресурсов - прежде всего трудовых, инвестиционных и бюджетных", - отмечают в министерстве.

Банк России в пятницу уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год – 19,2% вместо 18,8-19,6%. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13% ранее.

Минэкономразвития Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ продолжает цикл смягчения ДКП, но не исключает пауз

Банк России рассматривает новые санкции США и ЕС как негативный фактор

ЦБ связал укрепление рубля с жесткой ДКП и снижением спроса компаний на валюту

Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Инфляция в России

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%

Генпрокуратура подала новый иск к экс-мажоритарию ЮГК, теперь на 5 млрд рублей

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15%

Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0%

Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0%

Банк России отметил рост проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7431 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });