Минэкономразвития видит пространство для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Текущая динамика инфляции в РФ укладывается в прогноз, что создает пространство для дальнейшего смягчения ДКП, шаг на 0,5 п.п. является скорее "символическим", считают в Минэкономразвития РФ.

"Данные Росстата показывают, что текущая динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий", - приводится в сообщении министерства комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова в связи с решением Банка России о снижении ключевой ставки до 16,5% с 17%.

"В то же время снижение ставки на 0,5 п.п. выглядит скорее символическим шагом. Особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше", - считают в Минэкономразвития.

"В этой ситуации ключевое значение приобретает проактивная экономическая политика правительства, направленная на эффективное использование имеющихся ресурсов - прежде всего трудовых, инвестиционных и бюджетных", - отмечают в министерстве.

Банк России в пятницу уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год – 19,2% вместо 18,8-19,6%. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13% ранее.