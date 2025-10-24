Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 октября повысится в 1,7 раза до 167,7 руб./т

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 29 октября составит 167,7 рубля за тонну против 99,1 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она повысится в 1,7 раза.

Ставки пошлин на ячмень и кукурузу останутся нулевыми.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225,5 за тонну на пшеницу ($225,5 за предыдущий период), $191,3 – на ячмень ($193,6), $208,6 – на кукурузу ($215,7).

Новые ставки будут действовать по 6 ноября включительно.

Как поясняет Минсельхоз, объявленные 1 ноября ставки пошлин будут действовать с 7 по 11 ноября, 7 ноября будут опубликованы ставки, срок которых с 12 по 18 ноября включительно.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 17 тыс. 875 рублей за тонну.