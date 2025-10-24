В ЦБ РФ отметили активизацию рынка жилья с прибавляющей по 1% в месяц ипотекой

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ипотека последние месяцы прибавляет по 1% в месяц, это сбалансированные темпы роста, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Рынок жилья сейчас активизируется, и мы видим, что, да, доля рыночной ипотеки не очень большая, и даже рыночная ипотека начала расти", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Надо сказать, что и доля рассрочки сейчас снижается. Ипотека растет в последние месяцы в 1% в месяц, это сбалансированные темпы роста ипотеки", - отметила глава ЦБ.