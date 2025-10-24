Поиск

Baker Hughes сократила квартальную чистую прибыль на 20% при неожиданном росте выручки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в третьем квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 20%, несмотря на неожиданный рост выручки.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $609 млн против $766 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до 61 цента с 77 центов.

Прибыль без учета разовых факторов составила 68 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 62 центов на акцию.

Квартальная выручка Baker Hughes выросла на 1%, до $7,01 млрд, с $6,91 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $6,83 млрд.

Выручка в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале упала на 8% и составила $3,64 млрд. Доход в сегменте промышленных и энергетических технологий повысился на 15% - до $3,37 млрд.

Совокупный объем заказов Baker Hughes в прошедшем квартале вырос на 17% по сравнению со вторым кварталом и на 23% относительно третьего квартала 2024 года, составив $8,21 млрд.

