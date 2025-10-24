Поиск

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре снизится до 6,8 тыс. руб./т

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре снизится до 6 тыс. 813,6 рубля за тонну с 8 тыс. 047,3 рубля за тонну в октябре, на подсолнечный шрот - до 1 тыс. 094,7 рубля с 1 тыс. 408 рублей за тонну соответственно. Такой расчет представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 140,3 за тонну ($1 тыс. 126,6 месяц назад), на шрот - $215,6 ($214,4).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена для расчета пошлин на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

В этом году эксперты масложирового рынка ожидают рекордный урожай масличных культур в РФ, что позволит увеличить производство растительных масел. Так, по оценке ИКАР, сбор подсолнечника в РФ может составить до 17,5 млн тонн. По данным Росстата, в 2024 году было собрано 16,9 млн тонн.

Компания "ПроЗерно" прогнозирует сбор подсолнечника в РФ в объеме 17,3 млн тонн, урожай трех основных масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) - в 32,3 млн тонн против 28,6 млн тонн в 2024 году.

Минсельхоз
