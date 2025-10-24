Поиск

Минпромторг и Минсельхоз обсуждают ограничение цен на продукты через долгосрочные контракты

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Вариант ограничения роста цен на социально значимые продовольственные товары через установление минимальной и максимальной цены в долгосрочных договорах поставщиков и ритейлеров (так называемая "вилка цен") может быть не единственным, Минпромторг и Минсельхоз ведут дискуссию относительно возможных механизмов, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Мы эту работу ведем с министерством сельского хозяйства Российской Федерации, депутатами Госдумы и отраслевым сообществом совместно. Сейчас мы сошлись на том, что нужно устанавливать требования по долгосрочным контрактам по ключевым видам продукции, где необходимо обеспечить отсутствие значительных скачков цен", - сказал он.

"Вариант, предложенный нами, это вилка цен. Коллеги из Минсельхоза предлагают рассмотреть возможность фиксации или установления формулы цены в долгосрочном контракте на основе взаимных договоренностей поставщика и покупателя", - сообщил Чекушов

По его словам, сейчас проходят экспертные обсуждения. "Мы не форсируем этот вопрос, поскольку за последние несколько месяцев, начиная с мая, мы не фиксируем большой инфляции по потребительской корзине", - отметил замминистра.

Он добавил, что в сельхозтоваропроизводители и торговые сети уже заключают долгосрочные контракты, не дожидаясь введения специального регулирования.

"Объём таких контрактов достаточно большой. Однако такие договоры по большей части носят рамочный характер, что и призвана изменить обсуждаемая инициатива", - подчеркнул замминистра.

