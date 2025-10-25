Мосбиржа задумалась о расширении времени торгов по выходным

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" обсуждает с участниками рынка расширение временных границ торгов выходного дня, запущенных весной этого года в усеченном относительно будних дней режиме.

Торги акциями по выходным Мосбиржа запустила с 1 марта, они проводятся по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00, то есть без утренней и вечерней сессий, как в рабочие дни (проводятся с 06:50 до 09:50 и с 19:00 до 23:50).

На конференции Smart Lab в субботу управляющему директору по фондовому рынку и цифровым активам биржи Борису Блохину задали вопрос о перспективах круглосуточных торгов.

"Я думаю, что глобально тренд, безусловно, идет туда (к торгам 24/7). Учитывая, что это серьезные и доработки и, прежде всего, серьезное эмоциональное принятие этого вопроса, мы, безусловно, будем обсуждать это с участниками. Я думаю, что это будет в несколько этапов. То есть это, возможно, будет просто расширение времени торгов. Сейчас по выходным, допустим, мы торгуем без утренней и вечерней сессии - девять торговых часов. Возможно, мы будем обсуждать вопрос расширения времени. Придем ли мы в каком-то промежутке к 24 на 7? Кажется, что, наверное, доступность капитала и те примеры, которые мы видим мировые - они говорят, что да, когда-то мы к этому придем", - сказал Блохин.

"Мы обсуждаем возможности расширения времени торгов (в выходные - ИФ) с участниками рынка. Безусловно, для этого необходимы доработки на нашей стороне и на стороне участников. Если говорить гипотетически, возможно, это может быть увеличение, прежде всего, части вечерних часов в ходе торгов в выходные дни, потому что мы видим, что вечерняя торговая сессия более активна по будням, нежели утренняя торговая сессия", - пояснил управляющий директор Мосбиржи журналистам.

"На текущий момент концепции нет, мы планируем детально этот вопрос обсуждать в ближайшие несколько месяцев с участниками. В том числе будем обсуждать с участниками, когда это будет комфортно сделать для всего рынка", - добавил он.

Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Блохин в мае сообщал о планах обсудить с Банком России разные варианты расширения диапазона ценовых границ на торгах в выходные. На это зампред ЦБ Филипп Габуния отвечал, что регулятор вернется к обсуждению расширения диапазона после запуска торгов по выходным на срочном рынке (они стартовали в середине августа), но по-прежнему настроен скептично к этой идее.

Как сообщил Блохин, торги в выходные проходят достаточно активно, и ключевую роль на них играют физлица.

"Мы видим, что активность достаточно большая: больше 10 млрд рублей в день проходит в выходной. Больше полутриллиона уже с марта оборот совокупный. Основной оборот делают физические лица. Мы, безусловно, будем развивать, привлекать все возможные группы инвесторов, чтобы торги развивались. Мы, как вы знаете, обсуждаем потенциальное расширение ценовых границ, верим в этот проект", - сказал Блохин. По его словам, многие инвесторы, которые приходят на рынок, через какое-то время "в принципе не будут знать, что когда-то не было утренней сессии, вечерней сессии, торгов в выходные дни".

В целом доля физлиц в оборотах фондового рынка несколько сократилась, сказал Блохин на конференции, но биржа не считает это негативной тенденцией.

"На протяжении уже последних двух месяцев доля физических лиц в торгах на рынке акций снизилась ниже 70% (ранее стабильно находилась около отметки 75% - ИФ). То есть другие типы инвесторов приходят, это очень здорово. Потому что рынок - это всегда про разные стратегии, разные группы инвесторов. Безусловно, мы ждем и институционалов, мы ждем и профессиональных управляющих", - сказал он.

"Это, безусловно, не сигнал о том, что физические лица торгуют меньше. Это просто развитие рынка и приход на рынок новых типов инвесторов", - добавил Блохин.

Что касается нерезидентов, то они на рынке присутствуют, но их доля "в целом достаточно невелика". "Мы прекрасно знаем об ограничениях, которые сейчас есть на рынке. Мы прекрасно знаем и о возможностях, которые есть - допустим, введение новых счетов типа "Ин". Но еще раз повторюсь, мне кажется, в ближайшее время нам надо точно абсолютно рассчитывать на локальный спрос, на локальных инвесторов", - заявил управляющий директор Мосбиржи.