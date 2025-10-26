Пошлины США и новые торговые связи будут предметом обсуждения на саммите АСЕАН

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук во главе российской делегации прибыл с визитом в Малайзию, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщил журналистам Оверчук, в рамках визита запланировано участие в 20-м Восточноазиатском саммите (ВАС, объединяет государства Юго-Восточной Азии, а также партнеров АСЕАН по диалогу - Россию, Австралию, Индию, Китай, Республику Корею, Новую Зеландию, США и Японию), а также ряд двусторонних встреч.

"У нас запланирована встреча с премьер-министром Малайзии, премьер-министром Вьетнама, премьер-министром Камбоджи. Также участвуем в саммите", - рассказал Оверчук.

"Конечно же, сегодня всех интересуют вопросы, связанные с пошлинами, которые установлены Соединенными Штатами Америки. Как известно, эти пошлины очень сильно влияют на экономики стран АСЕАН, которые длительное время были одними из самых важных бенефициаров процесса глобализации. Сегодня идет переформатирование цепочек поставок, в том числе происходят попытки выстраивания новых цепочек в обход Китайской Народной Республики", - отметил вице-премьер.

В новых условиях, по словам Оверчука, страны Юго-Восточной Азии стремятся "устраивать новые интеграционные связи, развивать свою систему договоров о зонах свободной торговли".

"И здесь у нас очень много совпадающих интересов. АСЕАН по своей сути является интеграционной площадкой. У нас тоже на севере Евразии своя интеграционная площадка в виде Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств. И, собственно, мы видим стремление к интеграции", - сказал Оверчук, напомнив, что Россия со своей стороны продвигает идею создания большого евразийского партнерства.

Комментируя предстоящие встречи с главами правительства Вьетнама, Малайзии и Камбоджи Фам Минь Тинем, Анваром Ибрагимом и Хун Манетом, Оверчук подчеркнул взаимный интерес в торговом сотрудничестве с этими странами.

"Естественно, мы будем говорить о развитии торговли. С Вьетнамом у нас идет большой содержательный диалог по всем направлениям. Буквально в январе этого года состоялся визит председателя правительства Российской Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам, и наши контакты здесь очень плотные. Что касается Камбоджи, то она также проявляет очень большой интерес к развитию сотрудничества с Россией", - сообщил Оверчук.

АСЕАН - межправительственная организация, созданная в августе 1967 года странами Юго-Восточной Азии для развития сотрудничества в экономической, социальной и культурной областях, а также укрепления мира и стабильности в регионе. На первом этапе в АСЕАН вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, впоследствии к ним присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Россия получила статус партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в июле 1996 года. В 2004 году РФ присоединилась к основополагающему документу, регулирующему отношения АСЕАН и ее диалоговых партнеров, - Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор).