Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-сентябре снизились на 10,4%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-сентябре 2025 года уменьшился на 10,4% относительно того же периода прошлого года - до 573,75 млрд юаней ($80,9 млрд), по данным министерства торговли.

Производственный сектор привлек 150,09 млрд юаней, сектор услуг - 410,93 млрд юаней.

При этом ПИИ Японии выросли на 55,5%, ОАЭ - на 48,7%, Великобритании - на 21,1%, Швейцарии - на 19,7%.

За три квартала в стране было зарегистрировано 48,92 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 16,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Объем FDI в сентябре увеличился на 11,2% в годовом выражении.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2024 года рухнул на 27,1% и составил 826,25 млрд юаней. Это максимальный спад за всю историю подсчетов (с 2008 года).