Армения готова обеспечить проезд грузовых машин из Турции в Азербайджан

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Армения готова предоставить автодорогу по своей территории для проезда грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан, заявил в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян.

"С этого момента мы готовы обеспечить проезд по территории Армении грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и в обратном направлении. Проезд может быть обеспечен по маршруту Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горис", - сказал он.

По его словам, это ответ армянской стороны на решение властей Азербайджана об отмене ограничений на транзит грузов в Армению.

На прошлой неделе Азербайджан подтвердил возможность использования своей железнодорожной сети для экспорта сельхозпродукции из России в Армению, сейчас этот маршрут прорабатывается, сообщал ранее вице-премьер Алексей Оверчук.

На прошлой неделе в Баку состоялась трехсторонняя встреча в формате Россия-Азербайджан-Иран, на которой обсуждалось развитие транспортных коридоров, включая международный транспортный коридор "Север-Юг".