Прокуроры требует изъять у "Махонинских" активы в Челябинске на 2,5 млрд рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ обратилась в Советский районный суд Челябинска с административным исковым заявлением об изъятии в доход государства имущества и долей общей стоимостью 2,5 млрд рублей, принадлежащих братьям Махониным и связанным с ними юридическим и физическим лицам, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Ответчиками по иску названы 16 физических лиц, входящих в объединение "Махонинские", в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Еще пять человек и семь компаний указаны в качестве заинтересованных лиц.

"Прокуратура требует признать экстремистским и запретить объединение "Махонинские", указывая, что его участники, придерживаясь уголовных традиций и идеологии, обогащались, в том числе криминальными способами. А также обратить в доход государства имущество "Махонинских" - коммерческие организации общей стоимостью 2,5 млрд рублей, более сотни объектов недвижимости, земельные участки, доли в коммерческих организациях, транспортные средства и маломерные суда", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время объединение "Махонинские", по данным Генпрокуратуры, через подконтрольные фирмы и доверенных лиц, которые являются соответчиками по иску, владеет большинством точек розничной торговли в Челябинске, ООО "Проминвест", ОАО "Звездный", ООО "Армада", ООО ПКФ "Надежда", ООО "Регент", ООО "Стройбизнессити", ООО "Юрьевский торговый комплекс", ООО "Антис", ООО "Магазин N8 Ткани", ООО "Оргмедкорпорация", ООО "Аквалэнд", ООО "Медпро", ООО "Медхимпро" и другим имуществом. Кроме того, "Махонинским", по данным прокуратуры, принадлежат 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств, уточнил представитель правоохранительных органов со ссылкой на текст иска.

В свою очередь в пресс-службе регионального УФСБ "Интерфаксу" подтвердили, что по адресам ответчиков "были проведены следственно-оперативные действия".

В картотеке Советского районного суда Челябинска говорится, что по данному иску вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству.

Между тем, в правоохранительных органах агентству уточнили, что объединение "Махонинские" было выявлено в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства "прокуратурой совместно с региональным управлением ФСБ России".

"Его (объединения - ИФ) участники привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). Объединение функционирует с 1990-х годов, оно было создано и управляется братьями Андреем и Александром Махониными, которые использовали для его создания свой криминальный опыт и преступное прошлое его активных участников", - пояснил собеседник агентства, ссылаясь на текст иска.

Также, по его словам, в иске говорится, что Андрей Махонин был трижды судим (в 1983, 1985 и 1999 годах), его брат Александр Махонин в 1990 году был осужден за покушение на убийство. Еще один ответчик, Максим Попов, который в иске назван телохранителем братьев, в августе 1993 года был осужден за разбойное нападение.

Собеседник агентства также сообщил, что, согласно тексту иска, в объединении участвуют родственники и близкие люди этих трех человек, "в том числе Михаил Игнатов, сын бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области, который является держателем части активов данного объединения".

"Генпрокуратура указывает, что с момента создания объединения "Махонинские" промышляли вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов", - отметил представитель правоохранительных органов со ссылкой на текст иска.

Он также добавил, что, по данным Генпрокуратуры и регионального управления ФСБ, "Махонинские" были причастны к событиям, произошедшим в августе 2010 года на территории детского лагеря имени Зои Космодемьянской во время рок-фестиваля "Торнадо-2010", организовав массовые беспорядки, в которых участвовали более 80 спортсменов, вооруженных травматическим и огнестрельным оружием, битами, деревянными палками, металлическими трубами.

"В иске указывается, что непривлечение к ответственности братьев Махониных Генпрокуратура связывает с их неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами. Об этом свидетельствует контакты объединения с бывшими губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области Константином Струковым, указано в иске",- отметили в правоохранительных органах.

Там же добавили, что возглавляемое братьями Махониными объединение имеет связи с лидерами преступных групп, контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в виде фишинга, фарминга, двойной транзакции.