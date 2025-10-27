Поиск

"АЛРОСА" обдумывает извлечение попутного золота на россыпях в Мирнинском районе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на россыпных месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа, сообщила компания.

Вилюйская геологоразведочная экспедиция "АЛРОСА" получила положительное заключение Росгеоэкспертизы на проведение геологоразведочных работ в Мирном. Специалисты намерены оценить эффективность извлечения золота из продуктов обогащения алмазосодержащих песков на обогатительной фабрике № 3.

Ранее были утверждены запасы золота на россыпных месторождениях Горное и Ирелях, принадлежащих Мирнинско-Нюрбинскому ГОКу в объеме 433 кг. Сейчас попутная добыча золота применяется одновременно с промывкой алмазоносных песков на сортировочных установках в Мирнинском районе.

Совместные работы геологов и специалистов ГОКа помогут определить, насколько экономически оправдано дополнительное извлечение золота из продуктов обогащения, поступающих на фабрику для добычи алмазов.

"После того, как мы подтвердим эффективность, попутную добычу золота смогут внедрить в производственный процесс обогатительной фабрики", - заявил через пресс-службу главный геолог "АЛРОСА" Роман Желонкин.

Лицензию на попутную добычу золота и других драгметаллов дочка "АЛРОСА" "Алмазы Анабара" получила еще в 2016 году. "Алмазы Анабара", ведущее добычу на россыпях в северной Якутии, извлекает примерно 180 кг золота в год в качестве попутного полезного ископаемого. В прошлом году "Алмазы Анабара" приобрели у "Полюса" золоторудное месторождение Дегдекан в Магаданской области с разведанными запасами примерно в 100 тонн золота, в т.ч. балансовыми запасами С1+С2 - 38 тонн.

АЛРОСА Мирнинский район Якутия Роман Желонкин
Фондовые индексы США завершили торги в пятницу на рекордных максимумах

ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

Белый дом заявил, что данные по инфляции в США за октябрь могут не выйти из-за шатдауна

