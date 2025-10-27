Полугодовые продажи Toyota выросли на 5%, до рекорда за этот период

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor увеличил продажи в первом полугодии 2026 финансового года на 5%, до рекордного за этот период уровня.

В апреле-сентябре глобальные продажи компании с учетом дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors составили 5,643 млн автомобилей. Продажи в Японии повысились на 5,3% - до 988 тысяч.

Реализация автомобилей Toyota (с учетом бренда Lexus) в США в отчетном полугодии выросла на 11,3%, в Европе - на 3,7%, в Азии - также на 3,7%, в том числе в Китае - на 5,5%.

Производство Toyota за шесть месяцев повысилось на 5,7%, до 5,595 млн единиц.

В сентябре продажи автопроизводителя увеличились на 3%, до 949 153 машин, производство выросло на 9%, до 1,036 млн единиц. За девять месяцев календарного 2025 года продажи Toyota составили 8,358 млн автомобилей (+5,8%), производство - 8,345 млн машин (+7,6%).