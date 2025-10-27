Поиск

Полугодовые продажи Toyota выросли на 5%, до рекорда за этот период

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor увеличил продажи в первом полугодии 2026 финансового года на 5%, до рекордного за этот период уровня.

В апреле-сентябре глобальные продажи компании с учетом дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors составили 5,643 млн автомобилей. Продажи в Японии повысились на 5,3% - до 988 тысяч.

Реализация автомобилей Toyota (с учетом бренда Lexus) в США в отчетном полугодии выросла на 11,3%, в Европе - на 3,7%, в Азии - также на 3,7%, в том числе в Китае - на 5,5%.

Производство Toyota за шесть месяцев повысилось на 5,7%, до 5,595 млн единиц.

В сентябре продажи автопроизводителя увеличились на 3%, до 949 153 машин, производство выросло на 9%, до 1,036 млн единиц. За девять месяцев календарного 2025 года продажи Toyota составили 8,358 млн автомобилей (+5,8%), производство - 8,345 млн машин (+7,6%).

Toyota Lexus Япония Daihatsu Motor Hino Motors
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ с февраля запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью

 В РФ с февраля запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью

Индекс IMOEX2 упал ниже 2500 пунктов впервые с 20 декабря 2024 года

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу на рекордных максимумах

 Фондовые индексы США завершили торги в пятницу на рекордных максимумах

ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

 ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

 Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

Трамп заявил о повышении пошлин для Канады на 10%

Мосбиржа задумалась о расширении времени торгов по выходным

"Газпром" в суде РФ требует с Linde возмещения вреда на 220 млн евро

Заявление Банка России: уже шаг, дальше цель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7465 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2472 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 109 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 73 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 65 материалов
Встреча Путина и Трампа на Аляске Встреча Путина и Трампа на Аляске 106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 17 материалов
Нобелевская премия - 2025 Нобелевская премия - 2025 6 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 97 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 406 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 214 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });