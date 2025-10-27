ЦБ снизил прогноз дефицита ликвидности банковского сектора на 2025 г. до 0,5-1,3 трлн руб.

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России снизил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2025 год до 0,5-1,3 трлн рублей с 1,1-1,9 трлн рублей, следует из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Банк России по-прежнему прогнозирует рост объема наличных денег в обращении в 2025 году в диапазоне 0,1-0,5 трлн рублей, что немного меньше средних исторических уровней. "Это связано с сохранением в течение большей части года высоких ставок по депозитам, которые мотивировали население продолжать сберегать и хранить свои накопления на вкладах в банках, а не в наличной форме", - поясняет регулятор.

Предполагается, что в 2025 году бюджетные операции приведут к оттоку ликвидности из банков. Зеркалирование Банком России операций Минфина России со средствами ФНБ делает нейтральным влияние бюджета на ликвидность банковского сектора. Однако зеркалирование продаж валюты, совершенных в 2024 году, будет постепенно снижать структурный профицит ликвидности сектора.

Влияние этого фактора на ликвидность в текущем году будет несколько компенсировано поступлением в январе 2025 года расходов и депозитов Федерального казначейства, которые не успели прийти в банки в декабре прошлого года.