Поиск

ЦБ снизил прогноз дефицита ликвидности банковского сектора на 2025 г. до 0,5-1,3 трлн руб.

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России снизил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2025 год до 0,5-1,3 трлн рублей с 1,1-1,9 трлн рублей, следует из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Банк России по-прежнему прогнозирует рост объема наличных денег в обращении в 2025 году в диапазоне 0,1-0,5 трлн рублей, что немного меньше средних исторических уровней. "Это связано с сохранением в течение большей части года высоких ставок по депозитам, которые мотивировали население продолжать сберегать и хранить свои накопления на вкладах в банках, а не в наличной форме", - поясняет регулятор.

Предполагается, что в 2025 году бюджетные операции приведут к оттоку ликвидности из банков. Зеркалирование Банком России операций Минфина России со средствами ФНБ делает нейтральным влияние бюджета на ликвидность банковского сектора. Однако зеркалирование продаж валюты, совершенных в 2024 году, будет постепенно снижать структурный профицит ликвидности сектора.

Влияние этого фактора на ликвидность в текущем году будет несколько компенсировано поступлением в январе 2025 года расходов и депозитов Федерального казначейства, которые не успели прийти в банки в декабре прошлого года.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ с февраля запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью

 В РФ с февраля запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью

Индекс IMOEX2 упал ниже 2500 пунктов впервые с 20 декабря 2024 года

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу на рекордных максимумах

 Фондовые индексы США завершили торги в пятницу на рекордных максимумах

ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

 ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

 Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

Трамп заявил о повышении пошлин для Канады на 10%

Мосбиржа задумалась о расширении времени торгов по выходным

"Газпром" в суде РФ требует с Linde возмещения вреда на 220 млн евро

Заявление Банка России: уже шаг, дальше цель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7465 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2472 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 109 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 73 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 65 материалов
Встреча Путина и Трампа на Аляске Встреча Путина и Трампа на Аляске 106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 17 материалов
Нобелевская премия - 2025 Нобелевская премия - 2025 6 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 97 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 406 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 214 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });