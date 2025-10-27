Рубль утром растет в паре с юанем перед основными налоговыми выплатами месяца

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль растет перед основными налоговыми выплатами октября.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0785 руб. (-6,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс рубля, вероятно, продолжит тяготеть к верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань, повышенная волатильность курса пары юань/рубль на текущей неделе, скорее всего, сохранится, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Рубль в начале недели, вероятно, продолжит ощущать поддержку из-за приближения сроков уплаты налогов, так как данный фактор может способствовать сохранению повышенного предложения валюты со стороны экспортеров (в октябре нефтегазовые сборы в бюджет могут быть примерно в полтора раза выше сентябрьских), - пишет эксперт в комментарии. - Однако с середины недели ждем возвращения котировок в верхнюю часть текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань. Повышенная волатильность курса на текущей неделе, вероятно, сохранится, в том числе с учетом активного новостного фона, наблюдаемого в последнее время".

Банк России с понедельника снижает ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,50% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5-7,0%.

По прогнозу Банка России, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это, в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году в диапазоне 13,0-15,0% годовых и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне продвижения торговых переговоров США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $66,17 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,34%, до $61,7 за баррель.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил накануне, что американская и китайская стороны согласовали основные положения торгового соглашения. Это, по его словам, позволит избежать введения 100%-х пошлин для Пекина, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на эту неделю.

Сообщения о позитивном ходе торговых переговоров двух стран снижают опасения, что пошлины и экспортные ограничения ослабят глобальный экономический рост и спрос на нефть, отмечают эксперты.

По итогам прошлой недели цены на нефть выросли на 8% вслед за введением США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтекомпаний - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".