Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию снижением на 1,9%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на "Мосбирже" в понедельник продолжил снижение из-за распродаж на фоне геополитической неопределенности и ухудшения прогнозов Банка России на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых); фактором поддержки выступает дорожающая нефть.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,9%, причем индекс МосБиржи пробил рубеж 2500 пунктов, обновив минимум с 20 декабря 2024 года.

К 10:01 МСК индекс снизился на 1,9% до 2495,2 пункта, индекс РТС снизился на 1,9% до 970,81 пункта; лидируют в откате акции "Эн+ груп" (-3,8%), "Ростелекома" (-3,4%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), ПАО "Группа Позитив" (-3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 25 октября, составляет 80,9713 рубля (-29,77 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-2,9%), "Роснефти" (-2,7%), "Татнефти" (-2,7%), "Группы компаний ПИК" (-2,6%), "Норникеля" (-2,5%), "Т-Технологии" (-2,5%), "ВК" (-2,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-2,2%), "Московской биржи" (-2,1%), "НЛМК" (-2,1%), "Северстали" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "Яндекса" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,7%), "ММК" (-1,7%), "ФосАгро" (-1,7%), "Русала" (-1,6%), "МТС" (-1,4%), Сбербанка (-1,2% и -1,1% "префы"), "Газпрома" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -2,6% "префы"), "АЛРОСА" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), ВТБ (-0,8%).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что будет готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда придет к выводу, что на ней можно будет заключить сделку по Украине. По словам Трампа, он не хочет, чтобы потенциальная встреча закончилась без осязаемых результатов. "Я не хочу впустую тратить время", - сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что предпосылок для проведения новой встречи президентов России и США пока нет. В условиях паузы Трамп понимает, что пока нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном урегулировании, отметил Песков программе "Москва. Кремль. Путин".

Также Песков заявил, что Россия будет жестко реагировать на украинские удары вглубь ее территории. "Действительно, очень много пересудов сейчас идет, и сам Зеленский, кстати, заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будет реагировать жестко на это, и как сказал Путин, ошеломляюще", - сказал Песков.

Спецпосланник президента Кирилл Дмитриев сообщил в воскресенье, что Россия видит попытки сорвать любой ее диалог с США. По его словам, до администрации США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", а также о ситуации на линии боевого соприкосновения.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,8-1,2%, завершив сессию на рекордных максимумах. Подъему рынка способствовали статданные, показавшие менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре.

Темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце повысились до 3% в годовом выражении с 2,9% в августе, сообщило министерство труда США. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 3,1%. Опубликованная статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система снизит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаниях.

Отчет о динамике потребительских цен приобрел особую важность в связи с продолжающимся шатдауном в США, из-за которого большинство статистических данных не публикуется.

Вслед за выходом статистики Белый дом заявил, что правительство, вероятно, не сможет обнародовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за шатдауна. Приостановка финансирования не дает возможности специалистам, занимающимся подготовкой этих данных, выйти на работу, что "лишает нас крайне важной информации", заявил Белый дом.

В Азии в понедельник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,7-1,1%).

Индексы Японии и Южной Кореи достигли рекордов.

Оптимизм инвесторов в Японии поддерживают ожидания значительных мер стимулирования экономики со стороны нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

Американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, заявил министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье. Он отметил, что "рамочное соглашение" готово для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на этой неделе на саммите АТЭС.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре выросла на 3,2% относительно того же периода прошлого года, сообщило статуправление. В том числе в прошлом месяце она подскочила на 21,6%, что стало максимальным подъемом с ноября 2023 года.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на продвижении переговоров США и Китая.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючыерсы на Brent дорожали на 0,5%: до $66,23 за баррель (-0,1% в пятницу), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4% до $61,76 за баррель (-0,5% в пятницу).

Сообщения о позитивном ходе торговых переговоров двух стран снижают опасения, что пошлины и экспортные ограничения ослабят глобальный экономический рост и спрос на нефть, отмечают эксперты.

На прошлой неделе цены на нефть выросли на 8% вслед за введением США санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".